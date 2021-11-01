Уфа, 1 ноября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Новый автомобильный мост через реку Белую в Уфе открыл глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Сообщается, что церемония открытия нового моста через реку Белую около южного выезда из города состоялась 1 ноября. Объект был построен в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Сегодня очень важное событие для уфимцев и гостей города, потому что мы расширяем главные въездные ворота нашей столицы. Хочу поблагодарить большую команду строителей, которые за короткий срок возвели это сложное сооружение. В ближайшее время мы начнём реконструкцию расположенного рядом арочного моста через Белую 1956 года постройки, который имеет высокий износ. После обновления он значительно увеличит пропускную способность городской дорожной сети в южном направлении», — приводит пресс-служба слова Хабирова, который вручил госнаграды Башкирии тем, кто принимал участие в возведении нового моста.

Автомобильный мост через реку Белую в створе улицы Воровского имеет ширину 16,7 метров и длину — 688,8 метров. На реализацию этого проекта было направлено более 3,4 млрд рублей, в том числе свыше 1,9 млрд было выделено из федерального бюджета.

Строительство моста началось летом 2019 года. Пролётное сооружение установили на семи опорах, на нем организовали три полосы для движения транспорта. Работы синхронизировали с реконструкцией путепровода на улице Заки Валиди и расширением проспекта Салавата Юлаева.