Москва, 1 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Рубль 29 октября закономерно ослаб в паре с долларом, который подскочил по всему спектру рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Пара поднялась до зоны 70,85 руб., а сегодня, 1 ноября, дошла до отметки 71 руб. впервые за полторы недели. Пробой этого уровня может углубить нисходящую коррекцию нашей валюты от максимумов середины 2020 года, отмеченных на прошлой неделе вблизи отметки 69 руб.

За \октябрь рубль неплохо прибавил в весе, получив значимую поддержку со стороны энергетического рынка. Нефть и газ существенно подорожали и, похоже, пока цены будут оставаться на высоких значениях, а значит, в ноябре этот бычий фактор для российской валюты сохранит актуальность.

Впрочем, учитывая повышенные уровни, в случае потрясений не исключена и нисходящая коррекция, но без нарушения целостности восходящего тренда.

Фактором риска для рубля будет политика ФРС, причем уже на этой неделе регулятор может принять решение о начале сворачивания стимулов, что сыграет на руку доллару в ущерб его конкурентам.

Частично сгладить такой шаг может дальнейшее повышение ставки Банка России, который с большой долей вероятности до конца 2021 года увеличит стоимость заимствования с нынешних 7,5% до 8%, а, возможно, и до 8,25%.

С учетом этого торговый диапазон для пары доллар/рубль на ноябрь можно обозначить границами 69−73 рубля. Однако вероятность того, что котировки будут тяготеть к верхнему пределу (или даже превысить его), увеличится, если Brent уйдет под отметку $80 за баррель», — считает эксперт.

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