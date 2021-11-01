Варшава, 1 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Представители Научно-исследовательской лаборатории Social Changes провели опрос общественного мнения в Польше на предмет отношения к будущему Европейского союза. Результаты исследования опубликованы 1 ноября на портале wPolityce.pl.

Опрос

Так, 67% респондентов заявили, что хотели бы видеть Евросоюз объединением суверенных государств. Они считают, что углубление интеграции между странами-членами и превращение ЕС в единую сверхдержаву или «Соединенные Штаты Европы» не требуется.

Обратной точки зрения придерживаются лишь 11% опрошенных — в основном жители крупных городов, представители молодежи. 22% респондентов затруднились ответить, каким видят ЕС.

Исследование было проведено 28−29 октября. В нем приняли участие 1080 взрослых жителей Польши.