Йошкар-Ола, , 13:13 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Палата с аппаратами ИВЛ Sev.gov.ru

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 691 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в регионе выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 644 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1797 человек.

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