Ярославль, 1 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Ярославской области за октябрь 2021 года в суды поступило 1133 протокола о нарушении коронавирусных ограничений. Большая часть из них была рассмотрена. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Усач Тимофей ИА Красная Весна В суде

Из поступивших в суды 1133 протоколов назад было возвращено всего 57. Самый частый случай нарушения — несоблюдение масочного режима. Больше всего дел на рассмотрение поступило в Ярославле — 514 протоколов. Больше всего нарушали жители в Кировском районе города — было составлено 111 протоколов за октябрь. При этом меньше всего нарушений выявлено в Ленинском районе города — 43 протокола.

Без учёта Ярославля в других районах области всего суд рассмотрел 619 протоколов. Больше всего протоколов было составлено и рассмотрено в Ростовском районе — 133. По 58 протоколов в Даниловском и Некрасовском районе. 55 дел в Угличском районе и 48 в Тутаевском. При этом в Рыбинске за октябрь в суде рассматривалось только 17 дел. Меньше всего — в Некоузском районе, где суд разбирал всего 5 протоколов, но по итогу никто не был оштрафован.