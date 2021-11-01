Белгород, , 13:16 — REGNUM В Белгородской области 1 ноября выявлено 346 новых носителей коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки и это очередной рекорд. Выписаны после лечения 24 пациента, четверо скончались от осложнений. На вакцинацию от COVID-19 за сутки записались 1 602 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативно штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 62 809 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 52 819 человек. Лечатся в стационарах 2 854 пациента, амбулаторно — 5 821 житель, на самоизоляции находятся 22 564 человека. От осложнений при инфекции в регионе скончались 1 315 человек.

Полный курс иммунизации прошли 752 495 белгородцев, в целом на вакцинацию записались 831 333 добровольца.