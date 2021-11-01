Москва, 1 ноября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Известие о том, что владельцев бизнес-сетей намерены обязать в течение трёх лет хранить звонки и переписку, адвокат Марина Синюкова встретила с любопытством. Корреспонденту ИА REGNUM она пояснила, что Госдуме предстоит решить ряд сложных организационных вопросов:

Https://pixnio.com Переписка

«Инициатива законодателя о внесении изменений в закон «О связи» направлена на укрепление позиции государства в борьбе с коррупцией и напрямую связана общей концепцией противодействия преступности, о которой часто говорит президент Российской Федерации. Хранение данных внутренней сети, а именно голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео или иных сообщений, представляет интерес для правоохранительных органов, которые могут использовать указанные данные в качестве доказательств по уголовным делам.

В таком случае в ходе следствия будет легко установить конкретных лиц причастных к противоправным действиям. Бремя безопасности хранения информации будут нести организации, что может привести к немалым затратам на приобретение облачных хранилищ данных, защитного программного обеспечения и найм сотрудников сетевой безопасности.

За последнее время участились случаи взлома различных баз хранения данных, которые злоумышленники могут использовать в корыстных целях. К слову, проблемные вопросы поднимались со стороны Российского союза промышленников и предпринимателей на стадии обсуждения законопроекта, но, видимо, потребности правоохранительных органов нивелируют заботы предпринимателей.

Интересно будет посмотреть, как законодатель решит ряд сложных организационных вопросов и как будут распределены обязанности, которые появятся вследствие изменения законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию, Госдума собирается рассмотреть уже в ноябре 2021 года.

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