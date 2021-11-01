Йошкар-Ола, , 13:11 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 1 ноября выявили 125 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 126 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 22 644 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего выздоровели с начала пандемии 20 156 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 14 человек. 691 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки было зарегистрировано четыре летальных случая, накануне скончались два человека среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1797 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 779 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1670 человек, из них у 1531 — пневмония, 61 человек подключен к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 42 пациента, при этом госпитализированы 113 жителей Марий Эл.