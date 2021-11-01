Тюмень, , 13:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 340 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе было зафиксировано 339 суточных заражений.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 ноября коронавирусом заразились 71 120, выздоровели 58 513 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», с начала пандемии на 1 ноября в регионе скончались 2384 пациента с COVID-19 (на 25 человек больше, чем днём ранее).

Вакцинированы к 1 ноября против коронавируса 701 072 человека, полный курс прошли 645 860 тюменцев.