В Кремле считают необходимым продолжить контакты РФ и США на высшем уровне
Москва, 1 ноября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Россия и Соединённые Штаты должны продолжать контакты на высшем уровне. Необходимость в этом видят обе стороны. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Песков также добавил, что в Москве рассчитывают на продолжение контактов с Вашингтоном в сфере кибербезопасности. Он напомнил, что в развитие встречи лидеров двух государств в Женеве уже состоялась целая серия российско-американских консультаций по тематике кибербезопасности.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о функционировании диппредставительств России и США, заявила, что Соединённые Штаты реализуют конфронтационный сценарий, добиваясь для себя односторонних преимуществ и «перекрывая кислород» России. При этом она добавила, что на каждое враждебное действие США последует «оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ».