Порт-о-Пренс, 1 ноября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. Директор Гаитянской морской и навигационной службы Эрик Джуниор Прево подтвердил, что кораблекрушение парусника «Экклезиаст», в котором погибли 19 человек, произошло из-за халатности. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гаити

Парусник «Экклезиаст» следовал 30 октября по маршруту Маригот-Ансе — Питрес, на южном побережье страны, когда он опрокинулся с людьми на борту. По последней информации, 19 человек погибли, еще 30 пассажирам удалось выжить.

Прево раскритиковал безответственное поведение сотрудников компании, которые позволили людям с избыточным грузом ручной клади зайти на судно без минимальных мер безопасности. При этом один из пассажиров в эфире местной радиостанции накануне заявил, что он предупредил капитана о лишнем багаже.

Прево также сообщил, что в отношении лица, управлявшего лодкой, будут приняты правовые меры в связи с гибелью людей.