Улан-Удэ, 1 ноября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители объявили в розыск 17-летнюю девушку, которая пропала вечером 31 октября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, выгуляв собаку, она на некоторое время вышла из квартиры и не вернулась.

(сс) Jordan McDonald Девочка

Пропавшая европейской внешности, рост 160 см, плотного телосложения, на вид 15−16.

«Была одета: куртка черного цвета с капюшоном, трико и ботинки на каблуке черные. Ранее не уходила», — отметили в ведомстве.

Жителей просят сообщить в полицию при получении какой-либо информации о девушку.