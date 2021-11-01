Тбилиси, , 13:06 — REGNUM Группа медиков грузинского центра реабилитации жертв пыток «Эмпатия» пытается добиться разрешения на встречу с находящимся в тюрьме в Рустави экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об этом 1 ноября сообщает агентство «Интерпрессньюс».

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Законодательство Грузии даёт возможность допуска группы экспертов в тюрьму. Центр «Эмпатия» не в первый раз проводит экспертизу в учреждении по исполнению наказаний», — сказала журналистам глава центра Мариам Джишкариани.

Она заявила, отказ от встречи с Саакашвили будет расценивать, как его дискриминацию. Члены «Эмпатии» также призывают перевести Саакашвили в гражданскую клинику.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Во дворе тюрьмы дежурит бригада медиков в реанимобиле.

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