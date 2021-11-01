Пенза, 1 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Пензенской области разработают меры по социальной поддержке молодых семей. Вопросы демографии 1 ноября обсуждались в правительстве региона.

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По словам губернатора Олега Мельниченко, необходимо продумать дополнительные меры, которые могли бы стимулировать ранее рождение первого ребенка.

«Демографически доказано — если женщина рожает первого ребенка до 25 лет, то возникает возможность рождения второго и последующих детей, а если первый ребенок появляется поздно, то, как правило, последующих детей не бывает. Давайте подумаем, какие меры можно принять для стимулирования рождаемости в пензенском регионе», — отметил глава области.

В Пензенской области число новорожденных уменьшилось на 3,4%, заявил Мельниченко, обращаясь к правительству Пензенской области, министерству здравоохранения, министерству труда, соцзащиты и демографии. Губернатор добавил, что на это повлияла так называемая «демографическая дуга», в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х годов, но есть и субъективная сторона вопроса.

По данным единого госреестра записей актов гражданского состояния за период с января по сентябрь 2021 года по сравнению с прошлогодним показателем в Пензенской области появилось на свет на 246 детей меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за 2020 год число абортов сократилось на 13% по сравнению с 2019 годом, на 6% снизилась доля абортов, проводимых по желанию женщины. Врачам удалось сохранить в 2020 году каждую пятую беременность.

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