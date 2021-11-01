Копенгаген, 1 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Половое развитие лабораторных крыс изменилось после того, как в ходе экспериментов животные подверглись воздействию химических веществ, которые мы, люди, используем в нашей повседневной жизни. Как оказалось, самцы крыс стали больше похожи на самок. К такому выводу пришли исследователи из Датского технологического университета, о чем 31 октября сообщил шведских телеканал SVT.

Janet Stephens Лабораторная мышь

Международная исследовательская группа Датского технического университета изучает действие эндокринных разрушителей. В ходе экспериментов они, среди прочего, подвергали беременных крыс воздействию смеси тринадцати обычных химических веществ, включая бисфенолы и фталаты, содержащиеся в пластмассовых изделиях.

«Когда мы давали по одному веществу за раз, особого эффекта не наблюдалось. Но когда мы объединили несколько веществ, мы увидели серьезные гормональные нарушения у детей», — поделилась своими наблюдениями входящая в научную группу Софи Кристиансен.

После наблюдений ученые также обнаружили, что у крыс мужского пола появились соски, а расстояние между анусом и гениталиями сократилось.