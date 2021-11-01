Петрозаводск, , 13:04 — REGNUM В Карелии единицы негосударственных музеев, например, частное учреждение «Морской музей «Полярный Одиссей», Центр воинской славы Петрозаводска. Об этом ИА REGNUM завил министр культуры республики Алексей Лесонен в ответ на вопрос, как власти поддерживают «народные музеи».

В музее Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Понятия «народный музей» в законодательстве нет, поэтому нет и четкого понимания, что считать таким музеем», — уточнил Лесонен.

Министр считает, что государственная поддержка таких организаций может осуществляться только в рамках выделения грантов на конкурсной основе некоммерческим организациям. «Для получения права участвовать в таких конкурсах музей должен быть официально зарегистрирован как НКО», — уточнил он.

По словам министра культуры, частные музеи и другие некоммерческие организации, имеющие в своем наименовании слово «музей» или осуществляющие согласно Уставу музейную деятельность, могут участвовать в различных конкурсах, которые ежегодно проводятся различными благотворительными фондами.