Москва, 1 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Стоимость строительных контрактов в рамках государственных закупок будет увеличена, сообщил 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Government.ru Михаил Мишустин

«Правительством принято решение о распространении механизма увеличения цены на контракты, заключенные до 1 октября этого года в рамках государственных закупок», — заявил Мишустин в ходе совещания с заместителями.

Он отметил, что ранее такой возможностью могли воспользоваться строители, заключившие контракты до 1 июля.

Постановление правительства по данному вопросу уже подписано, добавил премьер-министр. Он пояснил, что механизм позволяет увеличить цены контракта до 30% в случае обоснованности требований строителей.