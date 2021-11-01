Джакарта, 1 ноября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Индонезия открыта и готова к сотрудничеству в экономической, социально-культурной и образовательной областях с различными заинтересованными сторонами в Таиланде, сообщает Sindonews.

(сс) Prayitno Индонезия

Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман подчеркнул, что условия географической близости и культурного сходства должны использоваться оптимальным образом в усилиях по обеспечению процветания народов двух стран.

В пяти провинциях на юге Таиланда проживают 265 индонезийских граждан, ещё 1400 студентов из Таиланда учатся в различных университетах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами Индонезии выдает разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac для детей в возрасте 6−11 лет.