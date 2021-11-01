Москва, 1 ноября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Цена на ноябрь для Молдавии составит $450 за тысячу кубометров из-за лага в шесть-девять месяцев в договорах «Газпрома». Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Транзит газа. Молдавия

«Неясной остаётся и цена на газ для Молдавии на ноябрь. Тут ключевой момент — как она определилась, если там реально $450 за тысячу кубометров?» — недоумевает эксперт.

«Если ее определили по формуле «текущая цена газа на спотовом рынке минус скидка», то получается, что Молдавия продавила свой вариант ценообразования — спотовая цена и скидка в 50%», — пояснил Юшков.

«Но важно учитывать, что у Газпрома в контрактах обычно идет лаг в шесть или девять месяцев», — отметил политолог.

«Если и в данном контракте есть этот лаг, то получается, что взяли спотовую цену на газ полугодовой давности, прибавили к ней скидку и получилось $450. Полгода назад цены на газ на спотовом рынке были под $500−600 долларов. Тогда получается, что формула ценообразования скорее ближе к требованиям Газпрома — спот и 25% скидка», — сделал вывод эксперт.