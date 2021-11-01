Москва, , 13:01 — REGNUM Страны Запада считают более выгодным договариваться в своём узком кругу, где с ними не спорят. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

По его словам, западные страны выносит обсуждения по актуальным вопросам за рамки универсальных организаций, понимая, что его аргументы становятся все более уязвимыми, потому что проводимая им линия направлена на торможение объективных процессов.

«Коллективный Запад приглашает некоторые «всегда послушные» страны для массовки. С формированием многополярного мира «многоголосица» в ООН стала слышна гораздо больше», — подчеркнул Лавров.

ИА REGNUM ранее сообщало, страны Запада делают попытки сделать Россию «послушной» страной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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