Симферополь, 1 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Единственным подрядчиком для выполнения подготовительных работ для строительства юго-восточного обхода Симферополя стало АО «ВАД». Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксёнов 29 октября. Документ опубликован на сайте правительства Республики Крым.

Mintrans.gov.ru Трасса «Таврида»

«Определить акционерное общество «ВАД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого являются строительно-монтажные работы в части выполнения подготовительных работ по объекту: «Строительство автомобильной дороги в обход г. Симферополя на участке Донское — Перевальное», — говорится в документе.

Стоимость контракта составляет почти 252 млн рублей, завершить работы, согласно условиям контракта, подрядчик должен до 31 декабря 2022 года.

Юго-восточный обход Симферополя должен соединить трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма. На строительство обхода на 2022 год выделено 6,3 млрд рублей, сама дорога должна быть сдана в 2024 году.