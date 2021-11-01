Москва, 1 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. В понедельник, 1 ноября, Президентский фонд культурных инициатив начинает заявочную кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий.

ФПКИ Фонд культурных инициатив

Свои заявки через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив могут подать негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные предприниматели. Последний срок подачи проектов — 20 января 2022 года, 23.30 по московскому времени.

Заявки на конкурс должны соответствовать одному из восьми тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ».

Для помощи заявителям работает контактный центр, специалисты которого помогают оперативно найти ответы на возникающие вопросы — 8 (495) 150-50-15 , кроме того, Президентский фонд культурных инициатив разработал методички по составлению заявки и бюджета, чек-лист самопроверки по правильности оформления проектов в системе. Ответы на большинство вопросов, с которыми сталкиваются участники, есть в разделе «Часто задаваемые вопросы» на официальном сайте Фонда.

Общий фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, открывшего прием заявок 1 ноября, — порядка 4 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества и развития творческих сфер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти полторы тысячи проектов сферы культуры, искусства и креативных сфер из 79 регионов России уже получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам конкурса 2021 года. Некоторые поддержанные инициативы уже реализованы. Так, в октябре в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский фестиваль «Книжный маяк Петербурга», в Новосибирске — Национальный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра», V Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» прошел в Анадыре (Чукотский АО).

В Архангельской области завершился Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань». Там же сейчас реализуется проект «Человек и Арктика. Культурный проект — V Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open», заявки на участие в конкурсе международного кинофестиваля пришли из 98 стран. Юбилейный кинофестиваль планируется провести с 9 по 12 декабря.

Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению главы Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию.