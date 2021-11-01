Кингисепп, Ленинградская область, , 13:30 — REGNUM В Ленинградской области устанавливают причину взрыва в жилой квартире в деревне Фалилеево, из-за которого начался пожар, и скончался мужчина. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Квартира после пожара в деревне Фалилеево Пресс-служба прокуратуры ЛО

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Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре, который произошел ранним утром 1 ноября в одной из квартир пятиэтажного дома в деревне Фалилеево Кингисеппского района Ленобласти. Горела обстановка в квартире. На месте ЧП нашли тело 69-летнего мужчины.

По предварительным данным, возгорание началось после хлопка. Остальные жильцы дома самостоятельно эвакуировались.

«Кингисеппский городской прокуратурой проводится проверка по факту гибели мужчины в результате пожара, — говорится в сообщении. — Прокурор района осуществляет координацию деятельности аварийных и специализированных служб. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле городской прокуратуры».

Отметим, в СУ СКР по Ленобласти также устанавливают обстоятельства гибели мужчины, ведется проверка.

«После проведения всех необходимых мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего ситуации будет дана правовая оценка», — уточнили в ведомстве.

Как стало известно ИА REGNUM, причиной пожара могли стать непотушенная сигарета и аэрозольный баллончик, который оказался рядом с ней.

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