Париж, , 12:58 — REGNUM Нападающий ПСЖ Лионель Месси заявил, что готов вернуться в «Барселону» после завершения карьеры. Об этом 1 ноября сообщает Sport.es.

Лионель Месси (уличное граффити) Stefano Stabile

«Я не знаю, когда уйду из ПСЖ. Но я почти с уверенностью могу сказать, что мы с семьёй вернёмся в Барселону, чтобы жить там», — сказал Месси.

Он добавил, что хочет стать техническим секретарём и хочет снова внести вклад в развитие «Барселоны».

Напомним, в августе Месси подписал контракт с ПСЖ, который рассчитан на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Ранее, с 2003 по 2021 год, он выступал только за «Барселону».