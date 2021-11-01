Волгоград, 1 ноября 2021, 13:02 — REGNUM Предложения о целесообразности продления принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией рассмотрит оперативный штаб Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе администрации региона.
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В срок до 6 ноября профильные ведомства представят оперштабу оценку эффективности действующих профилактических и ограничительных мер. По словам губернатора Андрея Бочарова, дополнительные нерабочие дни дают определённые результаты.
Нерабочая неделя в Волгоградской области продлится с 30 октября по 7 ноября. По данным облзрава в регионе вакцинировано более 41% жителей.