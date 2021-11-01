Москва, , 13:37 — REGNUM Ситуация с договоренностями по ценам на газ для Молдавии продолжает оставаться странной. Об этом 1 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

«Какая-то странная история с ценой на газ для Молдавии», — заявил эксперт.

«С одной стороны говорят, что будет учитываться и цена нефти и газа. Т. е. будет происходить нефтяная индексация и индексация спотового рынка», — пояснил Юшков.

«С другой стороны, тут же говорят, что индексация по контракту будет зависеть только от цен спотовом рынке», — отметил политолог.

Напомним, что представители Молдавии и российской корпорации Газпром объявили о достижении компромисса и заключении новых контрактов.