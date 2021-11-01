Стокгольм, , 12:59 — REGNUM На прошлой неделе мэр Стокгольма Ирен Свенониус подвергалась резкой критике за неспособность ее мэрии обеспечить должный условия труда для работников родильных домов и отделений в столице. Заведующие родильными отделениями и акушерки увольнялись в знак протеста против неустойчивой рабочей среды, и теперь сотрудники родильных домов требуют серьезно отнестись к кризису. Об этом 31 октября сообщил телеканал SVT.

Стокгольм Øyvind Holmstad

«Совершенно очевидно, что мы должны предпринимать меры, чтобы улучшить для них условия труда», — призналась о недоработках Свенониус в интервью телеканалу.

«Начальство и акушерки начинают увольняться. Как мы оказались в такой ситуации?» — спрашивает журналистка.

«Многое связано с тем, что после выхода сотрудников на пенсию было сложно заполнить незанятые рабочие места … Нам нужно привлечь больше акушерок, как молодых, так уже тех, у кого есть опыт. Это все звучит легко, но сделать это очень сложно», — ответила мэр Стокгольма.