Сеул, , 12:56 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон встретился 1 ноября с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В ходе встречи южнокорейский дипломат обратился к правительству РФ с просьбой оказать поддержку южнокорейской компании с целью скорейшего создания промышленного комплекса экономического сотрудничества России и Южной Кореи в Приморском крае.

Напомним, что в мае текущего года южнокорейская компания LH Corporation приняла решение о начале строительства в Приморском крае промышленного комплекса экономического сотрудничества площадью 500 тыс. кв. м.

В свою очередь, Чекунков акцентировал внимание на том, что Сеул и Москва должны приложить усилия для дальнейшего развития сотрудничества на Дальнем Востоке.

Известно, что Алексей Чекунков прибыл в Южную Корею для участия в форуме регионального сотрудничества России и Южной Кореи, который пройдёт в южнокорейском Ульсане с 3 по 5 ноября.