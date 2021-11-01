На испанском острове Пальма зафиксировали почти 70 землетрясений
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 1 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Национальный географический институт Испании зафиксировал 69 сейсмических толчков на канарском острове Пальма ранним утром 1 ноября. Об этом пишет испанское издание La Razón.
Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»
Из общего числа зафиксированных землетрясений три достигли магнитуды 3,6, самой высокой за день.
Первое из трех землетрясений наибольшей магнитуды, произошедших сегодня утром, было зафиксировано в 2:44 в Мазо, имело интенсивность
Из 69 землетрясений 41 произошло в Фуэнкальенте, 27 в Мазо и одно в Бренья-Альта: последнее — в 4:56 утра и на глубине 36 километров.