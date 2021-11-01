Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 1 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. Национальный географический институт Испании зафиксировал 69 сейсмических толчков на канарском острове Пальма ранним утром 1 ноября. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Zeml.info Землетрясение

Следите за развитием событий в трансляции: «Трясёт и заливает: природные бедствия в России и мире – трансляция»

Из общего числа зафиксированных землетрясений три достигли магнитуды 3,6, самой высокой за день.

Первое из трех землетрясений наибольшей магнитуды, произошедших сегодня утром, было зафиксировано в 2:44 в Мазо, имело интенсивность III—IV и находилось на глубине 11 километров, а второе — в том же муниципалитете в 4:00, имело интенсивность III и находилось на глубине 12 километров. Третье из этих землетрясений произошло в 5:57 утра в муниципалитете Фуэнкальенте, его интенсивность составила II—III , а глубина — 11 километров.

Из 69 землетрясений 41 произошло в Фуэнкальенте, 27 в Мазо и одно в Бренья-Альта: последнее — в 4:56 утра и на глубине 36 километров.