Грозный, 1 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Чечне получило широкий общественный резонанс видео, размещенное на одной из страниц в региональном сегменте соцсетей: девушка сидит с телефоном на подоконнике многоэтажного дома. Как сообщалось, она делала видео для своего аккаунта в телефоне. Этот факт возмутил многих безрассудством, а в МВД отреагировали на него, установив личность девушки и её подруг, появлявшихся на втором плане на фоне открытого окна, и пригласив их с родителями для беседы.

Селфи

«После изучения видеозаписи сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних были установлены и доставлены в отделение полиции три девушки в возрасте 14 лет вместе с родителями. Одна из них пояснила, что, сидя на краю балкона, она снимала статусы на телефон», — пишет ИА «Грозный-информ».

В отделе полиции провели профилактическую беседу с любительницами острых ощущений, а их родители были привлечены к ответственности за ненадлежащее воспитание своих дочерей.

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