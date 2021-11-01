Москва, 1 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Власти России и Молдавии вели коммерческие переговоры по газу, достигнутое соглашение может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным, заявил 1 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Речь идет о коммерческих переговорах. Разумеется, результат коммерческих переговоров может быть только взаимоприемлемым и взаимовыгодным», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что стране удалось добиться от российской госкорпорации «Газпром» той скидки на газ, которую хотел Кишинев.

Читайте также: Санду: Молдавия будет стремиться «реинтегрировать» Приднестровье