Шарья, Костромская область, 1 ноября 2021, 13:14 — REGNUM В городе Шарья Костромской области в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
ДТП произошло вечером 31 октября 2021 года. Восемнадцатилетний юноша, сидевший за рулём автомобиля, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.
От сильного удара конструкция упала на корпус машины. Пассажирка машины — 17-летняя девушка была доставлена в больницу с серьёзными повреждениями. Молодой человек после осмотра был направлен на домашнее лечение.
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении, водитель был пьян и получил права за 7 месяцев до момента ДТП. По факту происшествия проводится административное расследование.
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