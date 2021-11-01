Шарья, Костромская область, 1 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В городе Шарья Костромской области в результате аварии пострадали два человека. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Место ДТП

ДТП произошло вечером 31 октября 2021 года. Восемнадцатилетний юноша, сидевший за рулём автомобиля, не справился с управлением и наехал на опору ЛЭП.

От сильного удара конструкция упала на корпус машины. Пассажирка машины — 17-летняя девушка была доставлена в больницу с серьёзными повреждениями. Молодой человек после осмотра был направлен на домашнее лечение.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в управлении, водитель был пьян и получил права за 7 месяцев до момента ДТП. По факту происшествия проводится административное расследование.