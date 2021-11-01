Москва, 1 ноября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Приглашая страны на саммит «лидеров демократии» США пытаются продемонстрировать массовость своего движения. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Mid.ru Сергей Лавров

По мнению министра иностранных дел РФ, «саммит за демократию» нацелен на то, чтобы разделить людей и страны на демократические и недемократические.

«Американцы хотят максимально обеспечить себе массовку, показать массовость своего движения в во главе с Вашингтоном», — считает Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил о создании виртуального саммита «лидеров демократии», который должен пройти 9−10 декабря 2021 года.

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