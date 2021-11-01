Набережные Челны, Татарстан, 1 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Причиной хлопка газовоздушной смеси в городе Набережные Челны стали умышленные действия подозреваемого — 70-летнего жителя одной из квартир. К такому выводу пришли следователи в ходе проведенного осмотра места происшествия, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

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Следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего и на основании полученных данных, а также результатов экспертиз вынести процессуальное решение.

ИА REGNUM напоминает, в отношении 70-летнего жителя города Набережные Челны было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»).

В республиканской клинической больницы города Казани пострадавший от взрыва хозяин квартиры скончался 1 ноября около 03:00. За его жизнь врачи боролись около недели.

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