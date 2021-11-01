Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области на частные средства построят новую дорогу, которая свяжет деревню Новосаратовка, где должен появиться крупный жилой комплекс, с федеральной трассой Р-21 «Кола». Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Lenobl.ru Мурманское шоссе в Ленобласти

В настоящий момент заключено соглашение о проектировании новой дороги с рабочим названием «Колтуши — Новосаратовка».

«Документом предусмотрено, что проект будет выполнен за счет частных средств: разработку профинансирует группа ЦДС. Техническим заказчиком проектирования выступит Региональное агентство транспортной инфраструктуры, подведомственное Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — пояснили в обладминистрации.

Весь процесс проектирования будет согласовываться с «Ленавтодором», а после завершения разработки и получения на весь проект положительного заключения государственной экспертизы документация будет безвозмездно передана в собственность Ленинградской области.

Напомним, по заказу «Ленавтодора» проектируется расширение участка продолжения Октябрьской набережной Санкт-Петербурга от Кольцевой автомобильной дороги (КАД) до Новосаратовки. Здесь планируется сделать четыре полосы движения, обустроить освещение и тротуары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в деревне Новосаратовка, на противоположном берегу Невы от МО «Рыбацкое» Санкт-Петербурга, планируется реализовать крупный жилищный проект — построить 4,5 млн кв. метров жилья. Первую очередь проекта уже начала воплощать компания ЦДС на участке площадью 97 га, где будет построено 42 жилых дома площадью около 900 тыс. кв. метров.