Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону одобрен проект строительства первой очереди физкультурно-оздоровительного комплекса в Ворошиловском районе. Получено соответствующее заключение Главгосэкспертизы.

Https://belregion.ru Граффити на спорткомплексе

«Площадь участка, выделенного под проект, составляет 2,7 га. В первую очередь, мы планируем постелить два футбольных поля с искусственным покрытием размерами 60 на 40 метров. Работы начнутся уже в этом году, а завершатся в 2022-м», — уточнил генеральный директор ФК «Чайка» Максим Пономарёв.

Вторым этапом строительства предусмотрено создание зала для игровых видов спорта вместимостью 2 тыс. зрителей, фитнес-центра, бассейна и реабилитационного центра. Также проект предусматривает организацию парковки и прогулочных зон.

Группа компаний «Чайка» вложит в строительство спортивного комплекса на пересечении улиц Комарова и Добровольского 1 млрд рублей.