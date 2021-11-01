Барнаул, , 12:40 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться и власти региона стали урезать данные статистики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

К 1 ноября 2021 года оперштаб региона перестал информировать об общем числе выявленных и переболевших носителей SARS-CoV-2. Сказано лишь о выявленных за последние сутки (+478 человек) и выздоровевших (+146 за сутки).

Перестали информировать общественность и о заразившихся коронавирусом детей. Напомним, после того, как в сводке за 29 октября их число необъяснимо занизили на 42 ребёнка, жителей региона информировали ещё дважды: 30 октября выходило, что с начала нового учебного года коронавирус нашли у 1828 детей (сразу +163). К 31 октября их стало на 40 человек больше.

Читайте также: В Алтайском крае жертвами COVID-19 стали сразу 28 человек

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6300 человек, причём 89 из них внесены в сводку за минувшие выходные (30−31 октября 2021 года). Тяжелобольных насчитывается 850 (+3 за выходные), из них 289 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (19 052 человека, +216 за выходные) и ОРВИ (60 875 человек, +1172 за выходные).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 6481 за минувшие сутки.

Читайте также: В Алтайском крае выявляют все больше новых носителей коронавируса