Москва, 1 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. С 2023 года российские предприятия будут вести углеродную отчётность, сообщил 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Government.ru Михаил Мишустин

Представляя долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России, он упомянул и о необходимости сбора и переработки углекислого газа.

«Уже с 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий», — сообщил Мишустин.