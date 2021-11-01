Мишустин анонсировал запуск системы углеродной отчётности
Москва, 1 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. С 2023 года российские предприятия будут вести углеродную отчётность, сообщил 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.
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Михаил Мишустин
Представляя долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России, он упомянул и о необходимости сбора и переработки углекислого газа.
«Уже с 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий», — сообщил Мишустин.