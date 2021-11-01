Калуга, , 14:15 — REGNUM В Калужской области расширят сеть исправительных центров регионального УФСИН России, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Исправительные работы Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1965. СССР

Принудительные работы как вид уголовного наказания применяется в Российской Федерации с 1 января 2017 года как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой или средней тяжести, если суд пришёл к выводу, что осужденный может отбывать наказание без изоляции от общества. До конца 2021 года на территории страны предусмотрено увеличение количества мест для размещения осужденных к принудительным работам до 15 тысяч. В 2021 году введен в эксплуатацию исправительный центр в Калуге по улице Николо-Козинская, однако по результатам технического обследования здание признано аварийным. В настоящее время прорабатывается вопрос о создании подобного центра на базе ликвидируемого федерального казенного учреждения «Колония-поселение № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калужской области».

В зоне особого внимания — открытие исправительных центров на базе объектов предприятий региона. Планируемая численность осужденных в таких учреждениях к 2022 году должна составить 200 человек. Решение вопросов материально-бытового обеспечения осужденных возложено на администрации предприятий и организаций области, которые не заинтересованы в создании подобных центров. Планируется проработать вопрос о предоставлении субсидий предприятиям, участвующим в создании специализированных учреждений уголовно исправительной системы на своих объектах.

Решением координационного совещания территориальному УФСИН России рекомендовано усилить взаимодействие с региональным объединением работодателей и «Союзом промышленников и предпринимателей Калужской области» по вопросам создания участков исправительных центров.

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