Москва, 1 ноября 2021, 12:37 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с 20-летием со дня создания ведомства, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что Росфинмониторинг проводит серьёзную работу по оздоровлению финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями во всех сферах экономики РФ.
«Главные задачи Росфинмониторинга — широкое применение наиболее эффективных форм борьбы с коррупцией и легализацией теневых средств», — отметил Путин о пожелал сотрудникам успехов.
Как сообщало ИА REGNUM, Росфинмониторингом пресечена финансовую деятельность более 15 тысяч террористов, из них около 850 — это иностранные граждане.
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