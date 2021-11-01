Москва, , 12:37 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с 20-летием со дня создания ведомства, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин и Юрий Чиханчин Kremlin.ru

Президент подчеркнул, что Росфинмониторинг проводит серьёзную работу по оздоровлению финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями во всех сферах экономики РФ.

«Главные задачи Росфинмониторинга — широкое применение наиболее эффективных форм борьбы с коррупцией и легализацией теневых средств», — отметил Путин о пожелал сотрудникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, Росфинмониторингом пресечена финансовую деятельность более 15 тысяч террористов, из них около 850 — это иностранные граждане.

Читайте подробнее: Росфинмониторинг пресёк финансирование более 15 тысяч террористов