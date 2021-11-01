Москва, 1 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Декларированные доходы главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, который входит в коллектив разработчиков вакцины «Спутник V», за первый год пандемии выросли более чем в два раза — с 7,7 до 18,3 млн рублей, составив около 1,5 млн рублей в месяц, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные декларации.

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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Занимающий пост руководителя Центра Гамалеи с 1999 года Гинцбург в декларации о доходах указал также земельный участок под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 1700 кв. м, участок под дачу — 809 кв. м, жилой дом общей площадью 238 кв. м и 2/9 доли в жилом доме площадью 206,3 кв. м. Относительно 2019 года состав имущества не менялся. Также в декларации 2020 года нет указания на иные источники дохода, то есть до 18,3 млн рублей, вероятнее всего, он вырос не за счёт продажи какого-то актива.

Примечательно: доход заместителя Гинцбурга — Дениса Логунова, чьи данные совпадают с данными ещё одного участника команды разработчиков, также за 2020 год существенно вырос относительно предыдущего — с 20,358 до 37,123 млн рублей.

В открытых данных супруги Гинцбурга и Логунова также числились сотрудниками Центра Гамалеи.

Напомним, в середине июля 2021 года Центр Гамалеи приобрёл легковой автомобиль представительского класса марки Audi A8L 45 AUDI AG. Стоимость контракта составила 9,57 млн рублей. Данные продавца не раскрывались. В феврале 2016 года госучреждение также приобрело некий автомобиль за 4,04 млн рублей у ООО «Ауди Центр Варшавка». Марка приобретённого транспортного средства не сообщалась. При этом в тот же период организация провела закупку услуг техобслуживания уже имеющихся четырёх автомобилей. Помимо этого, в июне 2016 года Центр Гамалеи за 1,4 млн рублей приобрёл автомобиль у совместного предприятия «Бизнес кар». Марка и модель не сообщались. В июле 2021 года за 1,12 млн рублей тем же заказчиком был приобретён автомобиль Fiat Ducato 2017 года выпуска.

Анализ базы закупок Центра Гамалеи также показал, что им в разные годы приобретались услуги турагентств, через которые, в частности, оформлялись билеты в бизнес-класс при зарубежных командировках в Париж и Конакри. Например, в августе 2018 года по заказу Центра Гамалеи компанией «Болеро Тур» были приобретены билеты в бизнес-класс маршрутом «Москва — Париж — Конакри — Москва» на имя Николая Малышева и Лилии Меркуловой. Каждый из билетов обошёлся в 252 976 рублей.

На сайте подразделения Центра Гамалеи (Институт вирусологии им. Д. И. Ивановского) Лилия Меркулова указана как ведущий научный сотрудник отдела вирусных гепатитов и клинической вирусологии. Данные Малышева совпадают с данными ведущего научного сотрудника Центра и бывшего главного инфекциониста Москвы.

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