Москва, , 12:34 — REGNUM Направление флагманского командного корабля Mount Whitney в Черное море для проведения совместных операций с силами Североатлантического альянса носит провокационный характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Андрей Картаполов Mil.ru

«Считаю, что такие действия, как направление флагманского командного корабля Mount Whitney шестого флота США в Черное море, носят откровенно провокационный характер и являются явно деструктивными», — заявил Картаполов.

Это дополнительный дестабилизирующий фактор в регионе, указал парламентарий.

При этом глава комитета Госдумы напомнил, что Россия всегда готова к любым вызовам.

«Мы можем гарантировать безопасность и надежную защиту всех своих рубежей, а в Черном море тем более», — подчеркнул Картаполов.

Штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.

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