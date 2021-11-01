София, 1 ноября 2021, 12:34 — REGNUM Сотни сотрудников библиотек Софии, Варны, Велико-Тырново, Хасково и других крупных городов Болгарии устроили символическую забастовку с требованием повышения заработной платы и увеличения социальных льгот для своей отрасли. Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «Сега» со ссылкой на свои источники.
Как сообщают организаторы акции, причиной ее проведения стало недовольство библиотекарей «полным отсутствием внимания со стороны правительства».
«Официальная София не подписала с нами соглашения о повышении жалования и ежемесячных пособий, и это единственное «пострадавшее» направление в сфере культуры: соответствующие договоренности действуют для театров, музеев и галерей Болгарии, — говорится в заявлении центрального забастовочного комитета. — Мы докажем, что наша структура не менее необходима соотечественникам».
Акция носит символическое название «Долой Виннету!» (вымышленного героя американских индейцев в книгах немецкого писателя Карла Мая). В свое время бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, признававшийся в любви к этому литературному персонажу, гарантировал болгарским библиотекарям значительную прибавку к зарплате и пенсионному обеспечению, но своих обещаний не сдержал.
Предполагается, что в ближайшее время основные библиотеки страны станут функционировать в ограниченном режиме. Выдача книг будет производиться только студентам и школьникам, а читальные залы сократят время работы вдвое.