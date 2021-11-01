София, , 12:34 — REGNUM Сотни сотрудников библиотек Софии, Варны, Велико-Тырново, Хасково и других крупных городов Болгарии устроили символическую забастовку с требованием повышения заработной платы и увеличения социальных льгот для своей отрасли. Об этом 1 ноября сообщила софийская газета «Сега» со ссылкой на свои источники.

Протест Nathan Keirn

Как сообщают организаторы акции, причиной ее проведения стало недовольство библиотекарей «полным отсутствием внимания со стороны правительства».

«Официальная София не подписала с нами соглашения о повышении жалования и ежемесячных пособий, и это единственное «пострадавшее» направление в сфере культуры: соответствующие договоренности действуют для театров, музеев и галерей Болгарии, — говорится в заявлении центрального забастовочного комитета. — Мы докажем, что наша структура не менее необходима соотечественникам».

Акция носит символическое название «Долой Виннету!» (вымышленного героя американских индейцев в книгах немецкого писателя Карла Мая). В свое время бывший премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, признававшийся в любви к этому литературному персонажу, гарантировал болгарским библиотекарям значительную прибавку к зарплате и пенсионному обеспечению, но своих обещаний не сдержал.

Предполагается, что в ближайшее время основные библиотеки страны станут функционировать в ограниченном режиме. Выдача книг будет производиться только студентам и школьникам, а читальные залы сократят время работы вдвое.