Сеул, , 12:34 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук встретился 1 ноября с главнокомандующим ВС Австралии генерал-лейтенантом Риком Берром, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, представители двух стран обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, а также пути развития двустороннего оборонно-промышленного сотрудничества.

Со Ук высоко оценил итоги пятой встречи глав внешнеполитического и оборонного ведомств Австралии и Южной Кореи, прошедшей в сентябре текущего года, а также выразил надежду на укрепление оборонного сотрудничества.

В свою очередь, Берр поделился оценкой ситуации с безопасностью в Индо-Тихоокеанском регионе, а также сообщил о готовности Канберры внести свой вклад в региональную стабильность.