Москва, 1 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Цифровая модель российской экономики позволит властям РФ проводить более мягкую коррекцию с помощью тарифов и ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил эксперт по рынку бытовой техники, мобильной и автоэлектроники, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае Кирилл Батанов. Так он прокомментировал планы российских властей заняться возрождение государственного планирования с помощью плана цифровой трансформации госуправления.

Dmitry Ivanov Здание Госплана СССР

«Речь идет не о Госплане в привычном понимании, — сказал Батанов. — Скорее говорится о госпрогнозе, цифровой модели российской экономики на основе матрицы межотраслевого баланса нашего замечательного экономиста Василия Леонтьева. Такая модель позволит легко проводить оценку влияния одних отраслей на другие, а так же влияния на рынок госмонополий. По сути это набор индикаторов, как приборная панель в самолете. В обычном режиме работает автопилот. Но есть возможность очень мягкой коррекции тарифами, ставками налогов, локальным субсидированием. Сейчас же государство идет вслепую. Спасают нефтянку, остальная страна ремни затягивает от цен на топливо. А оно входит в себестоимость большинства товаров».

При этом он подчеркнул, что в настоящее время никто не оценивает влияние энергетического, логистического тарифов на отрасли.

«Но тарифами, субсидированием, ставками налогов начнут управлять аккуратно, а не как сегодня — идиотскими директивами и прессингом бизнеса. Модель Леонтьева как раз про такую оценку», — сказал Батанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ утвердили план цифровой трансформации госуправления.