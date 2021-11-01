Москва, 1 ноября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В IV квартале 2021 года показатели роста реальных доходов населения ухудшатся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что III квартале реальные располагаемые доходы жителей РФ выросли на 8,1%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доход

«Я думаю, что это восстановительный рост. Показатели IV квартала 2021 года будут явно хуже, — сказал Колганов. — Потому что об этом недвусмысленно говорит и ухудшение эпидемиологической ситуации, и введение соответствующих ограничений. Это скажется на доходах населения не лучшим образом. До какой степени, пока сказать нельзя. Но роста в 8% явно не будет. А в 2022 году факторами, которые будут тормозить рост реальных доходов населения, будут в первую очередь слабые импульсы экономического роста».

Как пояснил Колганов, темпы роста экономики замедлятся, и соответственно замедлится рост реальных доходов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальная начисленная заработная плата в России в августе 2021 года снизилась на 5,5%.