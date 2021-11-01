Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM В Свердловской области по состоянию на 1 ноября выявлено еще 723 носителя коронавируса, из них 196 — в Екатеринбурге. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 12. Днем ранее было зафиксировано 711 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили 158 094 случая заражения. Оправились от болезни 142 449 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли 7504 человека.