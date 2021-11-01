Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждено 32 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 ноября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 20 женщин в возрасте от 47 до 92 лет и 12 мужчин в возрасте от 42 до 92 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период жертвами COVID-19 стали 7 778 жителей Ростовской области.

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