Банда-Ачех, Индонезия, 1 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Наводнения обрушились на провинцию Ачех в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Kurier.at Наводнение в Индонезии

В результате стихийного бедствия было повреждено 120 домов. Из-за наводнения никто не пострадал.

По данным агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, наводнение произошло из-за сильных дождей.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная группа в Индонезии приостановила поиски семи членов экипажа затонувшего судна KM Liberty I.